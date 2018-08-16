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"Российскому правительству есть чему поучиться у Лукашенко" Лукашенко обвинил Правительство в "пофигизме" и начал разгонять министров. Но почему в маленькой Белоруссии, не выполнив указы президента, можно "загреметь", а в России в такой же ситуации все остаются на местах, президент доволен кабмином и даже вручил ему мандат на новый срок. К тому же еще недавно средняя зарплата в Белоруссии стала выше российской. Как так? Может властям России есть чему поучиться у соседей?
16.08.2018
экономика  |  добавить комментарий
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Профсоюзы VS коммунисты. "У нас разногласия по земельному вопросу – кто будет лежать в земле" Почему против повышения пенсионного возраста не выходят марши миллионов? Федерация независимых профсоюзов – единственная организация, которая имеет опыт проведения столь масштабных шествий – на 1 мая. Накануне.RU поговорило с её секретарем Александром Шершуковым о конфликте с КПРФ, о том, как "профсоюзные" депутаты проголосовали "за" "реформу" и о том, что сейчас происходит с рабочим движением.
13.08.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Максим Шевченко: Арест Удальцова = Собянин боится? Мещанский суд Москвы арестовал на 30 суток оппозиционера Сергея Удальцова за повторное нарушение правил проведения массовых мероприятий. Речь идет о согласованном митинге против повышения пенсионного возраста, который прошел в столице 28 июля. Согласно позиции суда, митинг был запланирован в одном месте, Удальцов же якобы начал акцию, не дойдя до места проведения мероприятия. Член "Левого фронта" и член штаба кандидата в мэры Москвы от КПРФ Максим Шевченко уверен, что арест Удальцова прямо связан с выборами столичного градоначальника.
15.08.2018
экспертное мнение ;
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Руководитель Нижнего Тагила рассказал о планах развития города
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Евгений Куйвашев, Владислав Пинаев в Нижнем Тагиле на стройке школы (2018) | Фото: Накануне.RU

Исполняющий обязанности главы Нижнего Тагила Владислав Пинаев на встрече с журналистами рассказал о планах, которые городская власть намерена реализовать в ближайшей перспективе.
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По его словам, изначально приоритетные направления развития территории на долгосрочную перспективу (после назначения Сергея Носова врио губернатора Магаданской области) были сформулированы во время его встречи с главой региона Евгением Куйвашевым. В дальнейшем эти планы губернатор одобрил, а Пинаев за это время успел провести соответствующие переговоры с заинтересованными предпринимателями и руководителями градообразующих предприятий.

Евгений Куйвашев, Владислав Пинаев в Нижнем Тагиле на стройке школы(2018)|Фото: Накануне.RU

В результате серьезно продвинулась реализация так называемой "водной концессии" - в настоящее время администрация Нижнего Тагила объявила о проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении отдельных объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения. Конкурсные процедуры планируется завершить до конца этого года. Объектами соглашения станут две станции - "Западная" и "Южная" на Черноисточинском и Верхне-Выйском водохранилищах. Согласно конкурсной документации, их должны будут обеспечить современным оборудованием. Примерные затраты концессионера составят более 12 млрд руб. Мощность планируемой к строительству "Западной" станции составляет 70 тыс. кубических метров в сутки, а "Южной" - 60 тыс.

"Тагильчане реализации данного проекта ждали давно", - отметил исполняющий обязанности мэра.

Второй масштабный проект - концессия с Облкоммунэнерго по строительству мусороперерабатывающего комплекса. По словам Пинаева, "пути движения намечены", и в конце августа делегация тагильчан отправится в Тюмень, где будет открыт аналогичный полигон, чтобы посмотреть и оценить такой современный комплекс в действии. В проекте заложено строительство не только завода по утилизации отходов, но и создание полигона с новыми технологиями, поскольку действующая свалка мусора через 5-7 лет будет закрыта.

Следующая "стройка века" для муниципалитета – строительство моста через Нижнетагильский пруд.

"Это давняя мечта тагильчан, - подчеркнул руководитель города. – Окончательно проект будет подготовлен 20 августа, затем передадим его в Госэкспертизу".

После прохождения всех экспертиз и согласований, в случае получения положительных заключений, объявят конкурс среди потенциальных подрядчиков.

Еще один значимый объект – спортивный манеж, который будет строиться по поручению главы государства, данному в ходе Форума рабочей молодежи, состоявшегося на УВЗ. Проектирование объекта уже идет за счет внебюджетных источников, к работе подключилась московская компания "Магнум", которую Пинаев назвал "ведущим оператором с точки зрения строительства спортивных объектов в Российской Федерации", реализовавшим более 700 подобных проектов.

Завершилось описание ближайших планов руководства Нижнего Тагила строительством школы на 1200 мест в новом микрорайоне города, которую собираются открыть в сентябре следующего года.

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16.08.2018 12:35 Мск | Андрей Яловец
14:35 Екб

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Руководитель Нижнего Тагила рассказал о планах развития города
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