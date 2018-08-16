Руководитель Нижнего Тагила рассказал о планах развития города

Исполняющий обязанности главы Нижнего Тагила Владислав Пинаев на встрече с журналистами рассказал о планах, которые городская власть намерена реализовать в ближайшей перспективе.

По его словам, изначально приоритетные направления развития территории на долгосрочную перспективу (после назначения Сергея Носова врио губернатора Магаданской области) были сформулированы во время его встречи с главой региона Евгением Куйвашевым. В дальнейшем эти планы губернатор одобрил, а Пинаев за это время успел провести соответствующие переговоры с заинтересованными предпринимателями и руководителями градообразующих предприятий.

В результате серьезно продвинулась реализация так называемой "водной концессии" - в настоящее время администрация Нижнего Тагила объявила о проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении отдельных объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения. Конкурсные процедуры планируется завершить до конца этого года. Объектами соглашения станут две станции - "Западная" и "Южная" на Черноисточинском и Верхне-Выйском водохранилищах. Согласно конкурсной документации, их должны будут обеспечить современным оборудованием. Примерные затраты концессионера составят более 12 млрд руб. Мощность планируемой к строительству "Западной" станции составляет 70 тыс. кубических метров в сутки, а "Южной" - 60 тыс.

"Тагильчане реализации данного проекта ждали давно", - отметил исполняющий обязанности мэра.

Второй масштабный проект - концессия с Облкоммунэнерго по строительству мусороперерабатывающего комплекса. По словам Пинаева, "пути движения намечены", и в конце августа делегация тагильчан отправится в Тюмень, где будет открыт аналогичный полигон, чтобы посмотреть и оценить такой современный комплекс в действии. В проекте заложено строительство не только завода по утилизации отходов, но и создание полигона с новыми технологиями, поскольку действующая свалка мусора через 5-7 лет будет закрыта.

Следующая "стройка века" для муниципалитета – строительство моста через Нижнетагильский пруд.

"Это давняя мечта тагильчан, - подчеркнул руководитель города. – Окончательно проект будет подготовлен 20 августа, затем передадим его в Госэкспертизу".

После прохождения всех экспертиз и согласований, в случае получения положительных заключений, объявят конкурс среди потенциальных подрядчиков.

Еще один значимый объект – спортивный манеж, который будет строиться по поручению главы государства, данному в ходе Форума рабочей молодежи, состоявшегося на УВЗ. Проектирование объекта уже идет за счет внебюджетных источников, к работе подключилась московская компания "Магнум", которую Пинаев назвал "ведущим оператором с точки зрения строительства спортивных объектов в Российской Федерации", реализовавшим более 700 подобных проектов.

Завершилось описание ближайших планов руководства Нижнего Тагила строительством школы на 1200 мест в новом микрорайоне города, которую собираются открыть в сентябре следующего года.