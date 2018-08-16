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"Российскому правительству есть чему поучиться у Лукашенко" Лукашенко обвинил Правительство в "пофигизме" и начал разгонять министров. Но почему в маленькой Белоруссии, не выполнив указы президента, можно "загреметь", а в России в такой же ситуации все остаются на местах, президент доволен кабмином и даже вручил ему мандат на новый срок. К тому же еще недавно средняя зарплата в Белоруссии стала выше российской. Как так? Может властям России есть чему поучиться у соседей?
16.08.2018
экономика  |  добавить комментарий
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Профсоюзы VS коммунисты. "У нас разногласия по земельному вопросу – кто будет лежать в земле" Почему против повышения пенсионного возраста не выходят марши миллионов? Федерация независимых профсоюзов – единственная организация, которая имеет опыт проведения столь масштабных шествий – на 1 мая. Накануне.RU поговорило с её секретарем Александром Шершуковым о конфликте с КПРФ, о том, как "профсоюзные" депутаты проголосовали "за" "реформу" и о том, что сейчас происходит с рабочим движением.
13.08.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Максим Шевченко: Арест Удальцова = Собянин боится? Мещанский суд Москвы арестовал на 30 суток оппозиционера Сергея Удальцова за повторное нарушение правил проведения массовых мероприятий. Речь идет о согласованном митинге против повышения пенсионного возраста, который прошел в столице 28 июля. Согласно позиции суда, митинг был запланирован в одном месте, Удальцов же якобы начал акцию, не дойдя до места проведения мероприятия. Член "Левого фронта" и член штаба кандидата в мэры Москвы от КПРФ Максим Шевченко уверен, что арест Удальцова прямо связан с выборами столичного градоначальника.
15.08.2018
экспертное мнение ;
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Новости
16.08.2018 13:24 Мск (15:24 Екб)
экономика | В России
Мутко: Решение по повышению тарифов ЖКХ в два этапа примут в августе
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ПМЭФ, Виталий Мутко (2018) | Фото: forumspb.com

Решение о возможности роста тарифов на коммунальные услуги с 1 января 2019 года из-за роста НДС будет принято до сентября. Об этом сообщил вице-премьер Виталий Мутко, передает ТАСС.
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Ранее Минэкономразвития сообщило детали индексации тарифов ЖКХ в связи с повышением НДС. Сообщалось, что повышение тарифов следует провести в 2019 году в два этапа: с 1 января частично - на 1,7%, а с 1 июля - еще на 2,4%.

Мутко заявил, что, помимо двухразового роста тарифов, существует мало вариантов. По его словам, в любом случае тарифы не вырастут больше прогнозных цифр по инфляции на следующий год.

Напомним, власти обещали, что повышение ставки НДС с 18 до 20% не коснется социально-значимых товаров и услуг. Но идея Минэка нарушает данные ранее обещания, так как расходы на ЖКУ занимают ощутимую долю в тратах домохозяйств. Как сообщало Накануне.RU, доля расходов на ЖКУ у россиян уже перешагнула психологическую отметку в 15%.

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16.08.2018 13:24 Мск | информационная служба Накануне.RU
15:24 Екб

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Мутко: Решение по повышению тарифов ЖКХ в два этапа примут в августе
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