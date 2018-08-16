Мутко: Решение по повышению тарифов ЖКХ в два этапа примут в августе

Решение о возможности роста тарифов на коммунальные услуги с 1 января 2019 года из-за роста НДС будет принято до сентября. Об этом сообщил вице-премьер Виталий Мутко, передает ТАСС.

Ранее Минэкономразвития сообщило детали индексации тарифов ЖКХ в связи с повышением НДС. Сообщалось, что повышение тарифов следует провести в 2019 году в два этапа: с 1 января частично - на 1,7%, а с 1 июля - еще на 2,4%.

Мутко заявил, что, помимо двухразового роста тарифов, существует мало вариантов. По его словам, в любом случае тарифы не вырастут больше прогнозных цифр по инфляции на следующий год.