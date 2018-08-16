Viber, WhatsApp, Telegram: социологи выяснили предпочтения челябинцев в мессенджерах

Социологи челябинского филиала Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) выяснили у жителей Челябинска, какими мессенджерами те предпочитают пользоваться для общения. Всего было опрошено 700 человек, ответы даны в процентах от числа ответивших, при этом сумма позиций составляет более 100, так как респондент мог выбрать сразу несколько вариантов для ответа, сообщили Накануне.RU в пресс-службе челябинского филиала РАНХиГС.

Итак, на первом месте по популярности оказался Viber, им пользуются 53,3%. Чаще это жители Челябинска в возрасте от 18 до 30 лет, по профессии – наемные работники.

Второе место удерживает WhatsApp с долей в 43% от опрошенных. Возрастной сегмент тот же, что и в предыдущем случае, в основном это люди с высшим образованием.

Пользователей российского Telegram, заблокированного по решению суда, в Челябинске насчитали 18,7%, это почти каждый пятый от количества опрошенных. Основная аудитория – люди от 18 до 30 лет, учащиеся, респонденты с высшим образованием и как правило с высоким уровнем материальной обеспеченности.

Facebook Messenger используют 16,4% опрошенных, аудитория ICQ – 2,7%. При этом 18,1% опрошенных челябинцев заявили, что вообще не используют мессенджеры для общения.

Любопытно, что общероссийская картина по предпочтению мессенджеров несколько отличается от выявленной в Челябинске. Так, по данным ВЦИОМа, на первом месте у россиян значится WhatsApp с долей пользователей в 44%, затем идет мессенджер ВКонтакте (32%), тройку замыкают SMS-сообщения (32%).