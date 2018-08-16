На ЧТЗ создали бронированный погрузчик

На Челябинском тракторном заводе создали фронтальный колесный погрузчик со спецзащитой, предназначенный для работы в "горячих точках", сообщили Накануне.RU в пресс-службе предприятия.

Техника надежно защищена от пулевого обстрела: кабина, капот, радиатор, гидравлическая система. В колеса-пневматики закачен спецклей, который может затянуть пробоины.

"По сути, погрузчик стал универсальной машиной-трансформером, которая может иметь в своем арсенале целый ряд рабочих орудий – ковш, кран-балку, вилы. Для него спроектирован трансформируемый отвал, меняющий свою форму с помощью гидравлики. В зависимости от конфигурации этого отвала, погрузчик может прокладывать и расчищать дороги, перемещать и выравнивать грунт", - рассказали в пресс-службе предприятия.

Погрузчик изготовлен на базе серийной заводской модели ПК-55. Получился компактный специальный погрузчик в своем классе, который легко доставить к месту работы тралом или самолетом.

"Высокая скорость, надежная защита, сравнительно низкая стоимость, возможность использования и быстрой смены самого различного навесного оборудования – все это дает ощутимые преимущества и обеспечивает многофункциональность этой модели. Сегодня защищенный погрузчик ПК-55С готов и впервые будет показан на выставке "Армия-2018" в Москве", – рассказал генеральный директор ЧТЗ Петр Переведенцев.