Роспотребнадзор: 205 из 245 магазинов "Магнит" в Свердловской области работали с нарушениями

Роспотребнадзор Свердловской области озвучил итоги плановой проверки одной из крупнейших федеральных торговых сетей АО "Тандер" (магазины "Магнит"). Обнаружено множество нарушений.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного надзорного ведомства, было проверено 245 магазинов, их них 205 работали с нарушениями, что составило 84%, а общее количество выявленных нарушений превысило 5 тыс.

Как пояснили в управлении, основные - это нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (в частности, нарушаются требования к условиям хранения продуктов, реализуются фрукты и овощи с признаками гниения); нарушения санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта (например, ремонт проводится несвоевременно); несоблюдение требований к знаку о запрете курения, несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления, а также обман потребителей, введение их в заблуждение относительно потребительских свойств или качества товара при реализации товаров.

По итогам проверок в адрес АО "Тандер" было выдано 24 предписания о приостановке реализации продукции. После рассмотрения административных дел управлением и судами вынесено более 130 постановлений о назначении штрафов на общую сумму 1 млн 900 тыс. руб., из которых выплачено уже более 1 млн 600 тыс. руб. Также взысканы судебные расходы на сумму более 50 тыс. руб.

Как добавили в Роспотребнадзоре, следующим этапом станет проверка устранения всех выявленных нарушений.