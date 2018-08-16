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Взял попутчика — плати: как эксперты относятся к инициативе обложить налогом водителей BlaBlaCar
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пробка Арамиль - Екатеринбург (2013) | Фото: Накануне.RU

Московский департамент транспорта подготовил законопроект, согласно которому пользователей BlaBlaCar, BeepCar, «Яндекс.Попутка» и других приложений совместных поездок могут заставить оплачивать расходы водителей только по безналичному расчету, чтобы облегчить взимание налогов с таких платежей. Пока что эта инициатива не была согласована с Федеральной налоговой службой, а в Минфин и Минэкономики предложения еще не поступали. Как инициатива воспринимается на Среднем Урале?

Сами водители, которые работают через сервисы совместных поездок, не понимают смысла взимать налоги с их деятельности, ведь по сути она не приносит практически никакого дохода. " Нужно понимать, что абсолютное большинство автомобилистов берут попутчиков только, чтобы «отбить» бензин, — объясняет один из водителей сервиса BlaBlaCar Павел Владимиров. — Если кто-то будет задирать цены, с ним просто никто не станет ездить. Стоимость может отличаться, как правило, в основном из-за вида используемого бензина либо из-за класса автомобиля".

(2018)|Фото: Накануне.RU

Кроме того, Павел уверен, что если обложить пользователей налогами и заставить платить только по безналу, постепенно эти сервисы просто перестанут работать.

"Люди едут на попутках потому, что это быстрее и дешевле, чем на общественном транспорте, да и не всюду он ходит, — поясняет Павел. — Вот, например, я живу в ста километрах от Екатеринбурга, а работаю в уральской столице. Приезжаю сюда раз в неделю в понедельник и в пятницу уезжаю. Всегда беру попутчиков: им выгодно ездить со мной, ведь цена автобусного билета за те же сто километров недавно снова выросла — сейчас она составляет более 300 рублей, а я беру 200 рублей с человека. К тому же еду не два часа, как автобус, а полтора и довожу людей прямо до дома. Если за попутчиков заставят платить налоги — желающих ездить со мной наверняка убавится, потому что цены придется поднять. И не факт, что они не станут выше, чем на общественном транспорте".

Екатеринбург, ул. Радищева(2018)|Фото: Накануне.RU

С водителем соглашаются и эксперты. По словам экономистов, обложение налогом действительно может погубить сервисы дешевых поездок и к тому же сделать людей менее мобильными.

"Насколько я знаю, сама платформа BlaBlaCar и подобные ей бесплатны, водители выставляют цены ниже себестоимости, то есть я бы не назвал это бизнесом, — говорит экономист Сергей Топорков. — Брать с них особо нечего, эта неэффективная мера. К тому же я, ознакомившись с инициативой, не нашел внятных, да и вообще, честно говоря, никаких объяснений необходимости всего этого. Зачем нужен новый налог? Если бы люди хотя бы знали, куда идут их деньги и видели результаты, тогда я бы сам выступал за эту инициативу. Например, если бы к населенным пунктам, куда не может проехать общественный транспорт, проложили дороги. А пока что это просто способ лишний раз залезть людям в карман".

К слову, сами сервисы предлагают, напротив, освободить расчеты пассажиров с водителями от налогообложения, потому что плата с пассажира меньше или равна затратам на горючее. Эту идею уже одобрили в Минэкономразвития и Союзе пассажиров.

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16.08.2018 09:49 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
11:49 Екб

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Взял попутчика — плати: как эксперты относятся к инициативе обложить налогом водителей BlaBlaCar
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