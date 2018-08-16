Прилепина внесли в список деятелей, угрожающих нацбезопасности Украины

Российского писателя Захара Прилепина внесли в список деятелей культуры, угрожающих национальной безопасности Украины. Соответствующее решение опубликовано на сайте минкульта страны.

Также в обновленный список попали российские писатели Александр Широкорад и Александр Тамоников, а также писатель и историк Лев Вершинин. Причины попадания их в список не уточняются.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, всего в данном списке, согласно которому запрещен въезд в Украину, числятся уже более 140 российских деятелей культуры. Ранее в него также были внесены режиссер Никита Михалков, певцы Дмитрий (Митя) Фомин и Василий Вакуленко (более известный как Баста), а также телеведущий Дмитрий Шепелев.

Отметим, ранее Прилепин объявил о том, что оставляет должность заместителя 16 батальона полка специального назначения ДНР.