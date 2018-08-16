Дело о взятках в СК: генерал Никандров приговорен к 5,5 года колонии

Мосгорсуд приговорил к 5,5 годам колонии за получение взятки бывшего первого заместителя руководителя столичного главка СКР Дениса Никандрова.

Отметим, именно на таком сроке ранее настаивало гособвинение.

Также он лишен специального звания генерал-майора юстиции, передает "Интерфакс". На три года Никандрову запрещено занимать должности в правоохранительных структурах и органах государственной власти.

При этом дополнительного наказания в виде штрафа суд назначать не стал.

Никандров является одним из фигурантов дела о взятках в Следственном комитете.

Напомним, ранее прокурор заявил, что глава следственного управления Следственного комитета РФ по Москве Александр Дрыманов, а также исполняющий обязанности его первого заместителя Денис Никандров и руководитель Следственного управления по ЦАО Александр Крамаренко "за вознаграждение" предпринимали меры к освобождению из-под стражи соратника криминального авторитета Захара Калашова (Шакро Молодой) - Андрея Кочуйкова (Итальянец).

Напомним, в середине июля 2016 года по этому же делу были задержаны глава УСБ СК России Михаил Максименко, его заместитель Александр Ламонов. Им уже вынесены приговоры.

Глава СУ СКР по Москве Дрыманов был задержан только в июле текущего года. Суд арестовал его на два месяца.

Ранее стало известно, что в деле генерала о получении взятки может быть как минимум два эпизода.