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"Российскому правительству есть чему поучиться у Лукашенко" Лукашенко обвинил Правительство в "пофигизме" и начал разгонять министров. Но почему в маленькой Белоруссии, не выполнив указы президента, можно "загреметь", а в России в такой же ситуации все остаются на местах, президент доволен кабмином и даже вручил ему мандат на новый срок. К тому же еще недавно средняя зарплата в Белоруссии стала выше российской. Как так? Может властям России есть чему поучиться у соседей?
16.08.2018
экономика  |  добавить комментарий
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Профсоюзы VS коммунисты. "У нас разногласия по земельному вопросу – кто будет лежать в земле" Почему против повышения пенсионного возраста не выходят марши миллионов? Федерация независимых профсоюзов – единственная организация, которая имеет опыт проведения столь масштабных шествий – на 1 мая. Накануне.RU поговорило с её секретарем Александром Шершуковым о конфликте с КПРФ, о том, как "профсоюзные" депутаты проголосовали "за" "реформу" и о том, что сейчас происходит с рабочим движением.
13.08.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Максим Шевченко: Арест Удальцова = Собянин боится? Мещанский суд Москвы арестовал на 30 суток оппозиционера Сергея Удальцова за повторное нарушение правил проведения массовых мероприятий. Речь идет о согласованном митинге против повышения пенсионного возраста, который прошел в столице 28 июля. Согласно позиции суда, митинг был запланирован в одном месте, Удальцов же якобы начал акцию, не дойдя до места проведения мероприятия. Член "Левого фронта" и член штаба кандидата в мэры Москвы от КПРФ Максим Шевченко уверен, что арест Удальцова прямо связан с выборами столичного градоначальника.
15.08.2018
экспертное мнение ;
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Дело о взятках в СК: генерал Никандров приговорен к 5,5 года колонии
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Денис Никандров, (2016) | Фото: Коммерсант

Мосгорсуд приговорил к 5,5 годам колонии за получение взятки бывшего первого заместителя руководителя столичного главка СКР Дениса Никандрова.
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Отметим, именно на таком сроке ранее настаивало гособвинение.

Также он лишен специального звания генерал-майора юстиции, передает "Интерфакс". На три года Никандрову запрещено занимать должности в правоохранительных структурах и органах государственной власти.

При этом дополнительного наказания в виде штрафа суд назначать не стал.

Никандров является одним из фигурантов дела о взятках в Следственном комитете.

Денис Никандров, арест, МВД, ФСБ, Следственный комитет, коррупция(2016)|Фото: meduza.io

Напомним, ранее прокурор заявил, что глава следственного управления Следственного комитета РФ по Москве Александр Дрыманов, а также исполняющий обязанности его первого заместителя Денис Никандров и руководитель Следственного управления по ЦАО Александр Крамаренко "за вознаграждение" предпринимали меры к освобождению из-под стражи соратника криминального авторитета Захара Калашова (Шакро Молодой) - Андрея Кочуйкова (Итальянец).

Напомним, в середине июля 2016 года по этому же делу были задержаны глава УСБ СК России Михаил Максименко, его заместитель Александр Ламонов. Им уже вынесены приговоры.

Глава СУ СКР по Москве Дрыманов был задержан только в июле текущего года. Суд арестовал его на два месяца.

Ранее стало известно, что в деле генерала о получении взятки может быть как минимум два эпизода.

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16.08.2018 12:51 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
14:51 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 10.08.2018 15:45 Мск
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Ранее 25.07.2018 12:41 Мск
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Ранее 17.07.2018 15:11 Мск
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Дело о взятках в СК: генерал Никандров приговорен к 5,5 года колонии
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