Командование Сил специальных операций ВС Украины планирует отравить радиоактивными отходами воду, которая поступает в Донбасс по каналу из Северского Донца. Об этом сообщает на своем сайте "КиберБеркут".

По данным организации, украинские диверсанты хотят заразить радиоактивными отходами воду канал Северский Донец - Донбасс и обвинить в этом руководство ДНР.

Исполнение теракта поручено диверсионной группе, которая с 2017 года проходит подготовку на базе 142-го учебно-тренировочного центра в Бердичеве Житомирской области под руководством 14 американских инструкторов. "КиберБеркут" приводит их имена.

"Кроме того, у нас есть основания полагать, что куратором этой операции является Эрик Принс, бывший основатель и владелец частной военной компании Blackwater, печально известной своими тайными операциями под "чужим флагом" и расстрелом мирных жителей в Ираке", - пишет "КиберБеркут".

Отмечается, что в апреле он уже прилетал на Украину и посещал 142-й центр в Бердичеве

Для проведения диверсии спецназовцы уже получили контейнер с радиоактивными веществами с закрытого могильника "Вакуленчук" в Житомирской области. "КиберБеркут" опубликовал акт передачи радиоактивных отходов от Госинспекции ядерного регулирования командованию Сил спецоперацийв в лице командующего Игоря Лунева.

После заражения воды в канале будет развернута активная информационная кампания Украины и Запада против ДНР, ЛНР и России, которых обвинят в загрязнении региона радиацией. В частности, для этого будет привлечена швейцарская НПО "Центр гуманитарного диалога", финансируемая Фондом Сороса, Фондом Рокфеллера, Фондом Макартура и поддерживавшая ранее свержение правительств в разных странах.