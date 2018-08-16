Житель Иркутской области поймал и связал детей, разбивших его окна: теперь задержали его самого

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"Российскому правительству есть чему поучиться у Лукашенко" Лукашенко обвинил Правительство в "пофигизме" и начал разгонять министров. Но почему в маленькой Белоруссии, не выполнив указы президента, можно "загреметь", а в России в такой же ситуации все остаются на местах, президент доволен кабмином и даже вручил ему мандат на новый срок. К тому же еще недавно средняя зарплата в Белоруссии стала выше российской. Как так? Может властям России есть чему поучиться у соседей?
16.08.2018
экономика  |  добавить комментарий
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Профсоюзы VS коммунисты. "У нас разногласия по земельному вопросу – кто будет лежать в земле" Почему против повышения пенсионного возраста не выходят марши миллионов? Федерация независимых профсоюзов – единственная организация, которая имеет опыт проведения столь масштабных шествий – на 1 мая. Накануне.RU поговорило с её секретарем Александром Шершуковым о конфликте с КПРФ, о том, как "профсоюзные" депутаты проголосовали "за" "реформу" и о том, что сейчас происходит с рабочим движением.
13.08.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Максим Шевченко: Арест Удальцова = Собянин боится? Мещанский суд Москвы арестовал на 30 суток оппозиционера Сергея Удальцова за повторное нарушение правил проведения массовых мероприятий. Речь идет о согласованном митинге против повышения пенсионного возраста, который прошел в столице 28 июля. Согласно позиции суда, митинг был запланирован в одном месте, Удальцов же якобы начал акцию, не дойдя до места проведения мероприятия. Член "Левого фронта" и член штаба кандидата в мэры Москвы от КПРФ Максим Шевченко уверен, что арест Удальцова прямо связан с выборами столичного градоначальника.
15.08.2018
экспертное мнение ;
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Новости
16.08.2018 12:43 Мск (14:43 Екб)
происшествия | Сибирский ФО
Житель Иркутской области поймал и связал детей, разбивших его окна: теперь задержали его самого
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наручники, суд, тюрьма (2016) | Фото:Накануне.RU

Житель Иркутской области незаконно лишил свободы нескольких детей. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело.
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Как сообщили Накануне.RU в СКР, все случилось вечером 13 августа в СНТ "Факел" Иркутского района: несколько подростков от 10 до 14 лет гуляли по территории строящегося дома. Со слов 56-летнего родственника хозяина участка, они разбили окна.

Решив проучить хулиганов, владелец догнал двоих детей. Произведя выстрелы, угрожая травматическим оружием и применяя к ним физическую силу, одного из подростков он ударил в голову. После этого хозяин посадил детей в машину, предварительно связав им руки, и отправился на поиски остальных. Так никого и не найдя, мужчина вернулся в строящийся дом, где продержал подростков некоторое время, а затем отвез родителям.

На место выезжали следователи СКР и сотрудники полиции. Житель СНТ "Факел", гонявшийся за детьми, установлен и задержан. Возбуждено дело по части 2 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение свободы двух несовершеннолетних). Подозреваемого допрашивают, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Другие новости по темам: дети, хулиганы, Иркутская область
16.08.2018 12:43 Мск | информационная служба Накануне.RU
14:43 Екб

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Житель Иркутской области поймал и связал детей, разбивших его окна: теперь задержали его самого
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