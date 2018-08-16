Житель Иркутской области поймал и связал детей, разбивших его окна: теперь задержали его самого

Житель Иркутской области незаконно лишил свободы нескольких детей. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, все случилось вечером 13 августа в СНТ "Факел" Иркутского района: несколько подростков от 10 до 14 лет гуляли по территории строящегося дома. Со слов 56-летнего родственника хозяина участка, они разбили окна.

Решив проучить хулиганов, владелец догнал двоих детей. Произведя выстрелы, угрожая травматическим оружием и применяя к ним физическую силу, одного из подростков он ударил в голову. После этого хозяин посадил детей в машину, предварительно связав им руки, и отправился на поиски остальных. Так никого и не найдя, мужчина вернулся в строящийся дом, где продержал подростков некоторое время, а затем отвез родителям.

На место выезжали следователи СКР и сотрудники полиции. Житель СНТ "Факел", гонявшийся за детьми, установлен и задержан. Возбуждено дело по части 2 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение свободы двух несовершеннолетних). Подозреваемого допрашивают, назначена судебно-медицинская экспертиза.