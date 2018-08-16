Дмитрий Песков: Кремль пока не определился, изымать ли сверхдоходы крупных компаний

Позиция Кремля по вопросу изъятия сверхдоходов у крупных компаний пока не сформулирована. "Мы ожидаем, что после проработки будет сформулирована позиция", – цитирует ТАСС пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Пока же, по словам Дмитрия Пескова, речь идёт только об экспертной точке зрения помощника главы государства Андрея Белоусова.

Особо он обратил внимание на то, что изъятие сверхдоходов не означает введения прогрессивной шкалы налогообложения.

Напомним, Андрей Белоусов обратил внимание на то, что что доходы металлургов и химиков в 2017 г. благодаря рыночной ситуации составили 1,5 трлн руб, при этом налоговая нагрузка на отрасли была ниже, чем, например, в ТЭКе.