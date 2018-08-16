Правительство РФ приняло решение создать под Екатеринбургом вторую очередь "Титановой долины"

Правительство РФ приняло решение создать под Екатеринбургом вторую очередь ОЭЗ "Титановая долина". Таким образом, на федеральном уровне поддержана инициатива областных властей во главе с губернатором Евгением Куйвашевым о создании второй очереди ОЭЗ промышленно-производственного типа, где предполагается разместить, в частности, авиастроительные предприятия, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики главы региона.

"Создание второй очереди особой экономической зоны позволит реализовать, в частности, инвестиционный проект по созданию производства самолетов L-410. Это позволит завершить здесь формирование авиационного кластера", – отмечал ранее Куйвашев.

Кроме того, на территории "Титановой долины" под Екатеринбургом предполагается разместить предприятия микроэлектроники, машиностроения, станкостроения, мощности по производству медицинского оборудования. Областные власти провели большую подготовительную работу по созданию такой площадки.

В настоящее время получены письменные подтверждения от восьми потенциальных резидентов второй очереди "Титановой долины" о готовности реализовать на ее территории свои инвестиционные проекты. Объем запланированных инвестиций оценивается в 3,8 млрд руб.

Первый этап проекта по созданию ОЭЗ "Титановая долина" реализуется в настоящее время на территории Верхнесалдинского городского округа на площади в 295 га. С начала функционирования ОЭЗ объем инвестиций резидентов превысил 6 млрд руб.

Как отмечается в сообщении на официальном сайте Правительства РФ, на основании оценки, ежегодно проводимой Минэкономразвития России, эта ОЭЗ показывает 100% эффективности.