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"Российскому правительству есть чему поучиться у Лукашенко" Лукашенко обвинил Правительство в "пофигизме" и начал разгонять министров. Но почему в маленькой Белоруссии, не выполнив указы президента, можно "загреметь", а в России в такой же ситуации все остаются на местах, президент доволен кабмином и даже вручил ему мандат на новый срок. К тому же еще недавно средняя зарплата в Белоруссии стала выше российской. Как так? Может властям России есть чему поучиться у соседей?
16.08.2018
экономика  |  добавить комментарий
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Профсоюзы VS коммунисты. "У нас разногласия по земельному вопросу – кто будет лежать в земле" Почему против повышения пенсионного возраста не выходят марши миллионов? Федерация независимых профсоюзов – единственная организация, которая имеет опыт проведения столь масштабных шествий – на 1 мая. Накануне.RU поговорило с её секретарем Александром Шершуковым о конфликте с КПРФ, о том, как "профсоюзные" депутаты проголосовали "за" "реформу" и о том, что сейчас происходит с рабочим движением.
13.08.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Максим Шевченко: Арест Удальцова = Собянин боится? Мещанский суд Москвы арестовал на 30 суток оппозиционера Сергея Удальцова за повторное нарушение правил проведения массовых мероприятий. Речь идет о согласованном митинге против повышения пенсионного возраста, который прошел в столице 28 июля. Согласно позиции суда, митинг был запланирован в одном месте, Удальцов же якобы начал акцию, не дойдя до места проведения мероприятия. Член "Левого фронта" и член штаба кандидата в мэры Москвы от КПРФ Максим Шевченко уверен, что арест Удальцова прямо связан с выборами столичного градоначальника.
15.08.2018
экспертное мнение ;
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Правительство РФ приняло решение создать под Екатеринбургом вторую очередь "Титановой долины"
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ОЭЗ &quot;Титановая долина&quot; (2016) | Фото:http://alshevskix.livejournal.com/

Правительство РФ приняло решение создать под Екатеринбургом вторую очередь ОЭЗ "Титановая долина". Таким образом, на федеральном уровне поддержана инициатива областных властей во главе с губернатором Евгением Куйвашевым о создании второй очереди ОЭЗ промышленно-производственного типа, где предполагается разместить, в частности, авиастроительные предприятия, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики главы региона.

"Создание второй очереди особой экономической зоны позволит реализовать, в частности, инвестиционный проект по созданию производства самолетов L-410. Это позволит завершить здесь формирование авиационного кластера", – отмечал ранее Куйвашев.

Кроме того, на территории "Титановой долины" под Екатеринбургом предполагается разместить предприятия микроэлектроники, машиностроения, станкостроения, мощности по производству медицинского оборудования. Областные власти провели большую подготовительную работу по созданию такой площадки.

В настоящее время получены письменные подтверждения от восьми потенциальных резидентов второй очереди "Титановой долины" о готовности реализовать на ее территории свои инвестиционные проекты. Объем запланированных инвестиций оценивается в 3,8 млрд руб.

Первый этап проекта по созданию ОЭЗ "Титановая долина" реализуется в настоящее время на территории Верхнесалдинского городского округа на площади в 295 га. С начала функционирования ОЭЗ объем инвестиций резидентов превысил 6 млрд руб.

Как отмечается в сообщении на официальном сайте Правительства РФ, на основании оценки, ежегодно проводимой Минэкономразвития России, эта ОЭЗ показывает 100% эффективности.

Другие новости по темам: правительство рф, титановая долина, Екатеринбург, вторая оередь
16.08.2018 12:29 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
14:29 Екб

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Правительство РФ приняло решение создать под Екатеринбургом вторую очередь "Титановой долины"
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