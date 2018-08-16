Владислав Пинаев: Прямых выборов я никогда не боялся

Исполняющий полномочия главы Нижнего Тагила Владислав Пинаев, чья кандидатура рассматривается в качестве основной на предстоящем в местной думе голосовании по выбору мэра, изначально был готов участвовать в прямых выборах.

Об этом он заявил корреспонденту Накануне.RU на сегодняшней встрече с журналистами.

"Прямых выборов я никогда не боялся, и если бы систему не изменили, я пошел бы на прямые выборы, и точно так же перед тагильчанами доказывал свою программу, рассказывал о своих планах", - сказал Пинаев напомнив, что в городе прошли публичные слушания о переходе на новый способ избрания главы через конкурсную комиссию, когда 650 человек высказались за такую схему, 40 против и 40 воздержались.

"Это нормальное, объективное мнение, показано настроение тагильчан, которое было", - сказал Пинаев.

Теперь решение о том, кто станет главой, за местными депутатами, которым конкурсная комиссия предложит нескольких кандидатур.

"Я тут предвзятости не вижу, это будет решение не одного человека, а коллегиальное, - подчеркнул исполняющий обязанности городского главы. – Считаю, что это не назначение, а выборы, проходящие в другом формате".

Еще один вопрос Накануне.RU касался перспектив формирования новой команды в городской администрации, в частности, возможных кадровых изменений после назначения Сергея Носова исполняющим обязанности губернатора Магаданской области.

"Пока формирование команды не идет, есть небольшие кадровые изменения, но они происходили практически всегда, - пояснил Пинаев. – Пройдет процедура выбора нового главы, тогда можно что-то говорить о команде".

По его словам, "снять человека и назначить другого – дело нехитрое", а все возможные кадровые изменения следует проводить, исходя из проектов развития города.