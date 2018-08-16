Пенсионерку из Тольятти обвинили в организации экстремистского сообщества

Бывшую главу самарской организации "Община коренного русского народа" Любовь Кузаеву подозревают в размещении экстремистских материалов в социальной сети "ВКонтакте", передает "Интерфакс".

Пенсионерке предъявили обвинение по пяти статьям Уголовного кодекса РФ. Среди них - организация экстремистского сообщества, реабилитация нацизма, публичные призывы к сепаратизму и другие.

Напомним, в Минкомсвязи поддержали законопроект об отмене уголовной ответственности за экстремистские высказывания и репосты в социальных сетях.

Речь идет о проекте депутатов Госдумы Сергея Шаргунова и Алексея Журавлева, которые в конце июня предложили частично декриминализировать статьи о возбуждении ненависти или вражды.

Шаргунов ранее просил президента Владимира Путина обратить внимание на статью 282-ю в УК РФ.