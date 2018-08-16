Пенсионерам Подмосковья предоставили бесплатный проезд на общественном транспорте Москвы

Власти Подмосковья предоставили пенсионерам региона старше 60 лет право на бесплатный проезд в общественном транспорте Москвы с 1 сентября текущего года. Соответствующий закон, внесенный главой Московской области Андреем Воробьевым, был принят на внеочередном заседании Мособлдумы.

Жители Подмосковья, согласно документу, смогут бесплатно ездить на автомобильном и городском наземном электрическом транспорте общего пользования города Москвы и пригородном сообщении, а также в метро Москвы, включая МЦК.

Ожидается, что такой льготой воспользуются 1 млн 400 тыс. человек.