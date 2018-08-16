В Свердловской области выбрали депутатов, которые обсудят пенсионную "реформу" в Госдуме

Председатель Заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина выбрала двух депутатов, которые примут участие в общественных слушаниях по пенсионной "реформе" в Госдуме. Ими стали вице-спикер областного парламента Владимир Власов и председатель комитета по социальной политике Вячеслав Погудин, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЗакСО.

"Депутаты больше месяца обсуждали проект федерального закона, который предполагает поэтапное повышение пенсионного возраста, в территориях с избирателями. В адрес Законодательного Собрания поступило более 60 предложений и обращений от трудовых коллективов, муниципальных законодателей, общественных организаций, жителей региона. В ходе слушаний важно выработать параметры поправок, которые позволят увеличить выплаты пенсионерам, но в то же время обеспечить защиту прав трудящихся разных возрастов и снизить нагрузку на бюджет, чтобы средства из него в необходимом объеме направлялись на развитие образования, здравоохранения, социальной сферы, инфраструктуры", - подчеркнула Людмила Бабушкина.

Отметим, что свердловские депутаты, которые отправятся в Госдуму, голосовали "за" законопроект по повышению пенсионного возраста.

Парламентско-общественные слушания по подготовке поправок пенсионной системы состоятся в Госдуме 21 августа. В них примут участие представителями субъектов РФ, члены общественных организаций и деловых сообществ.