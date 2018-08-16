Судебные прения по делу Януковича начались со скандала

Заседание Оболонского районного суда Киева по делу о "госизмене" свергнутого президента Украины Виктора Януковича началось со скандала, связанного с отказом Януковичу в надлежащей защите.

Сегодняшнее заседание важно тем, что на нем планируются судебные прения по делу, и защищать Януковича на них собрался бесплатный адвокат из Центра вторичной правовой помощи Юрий Рябовол, который в самом начале вошел в зал суда. Нанятым адвокатам от компании Aver Lex было отказано, что вызвало протест адвоката Януковича Виталия Сердюка. Он стал выкрикивать, что имеет заявление от Януковича о запрете любому госадвокату представлять его интересы.

Произошли потасовки с охраной и полицейскими. Сердюк заявил, что подаст заявление в полицию на действия сотрудников суда. По его словам, ему помяли и порвали некоторые документы. Однако после этого платных адвокатов Януковича все-таки пропустили в зал, сообщают украинские СМИ.

При этом председательствующий судья Владислав Девятко заявил, что адвокат Сердюк не желает участвовать в судебных прениях. В коридоре суда Сердюк заявил журналистам, что защитники Януковича были намерены сегодня допросить свидетелей защиты - бывшего премьер-министра Николая Азарова и пилота президентского вертолета Аркадия Ярощука, о чем он сообщил накануне.

Напомним, на Украине Януковича судят за "госизмену", хотя получены показания бывших высокопоставленных чиновников, что он старался избежать кровопролития и не отдавал приказа стрелять по людям.