В ОП РФ предложили создать госоператора для решения проблем переработки мусора

Секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев предложил создать госоператора для решения проблем переработки мусора. Об этом он заявил на заседании круглого стола ОП РФ в Новосибирске, передает ТАСС.

"Нужен государственный оператор, который бы фактически создал эту отрасль… У нас достаточно радикальное предложение… вплоть до национализации некоторых полигонов - если бизнес не справляется, не выполняет свои инвестиционные обязательства… Я всегда на стороне бизнеса, но если бизнес не выполняет своих обязательств, то надо делать все по-другому", - отметил Фадеев Таким образом, по его словам, федеральный оператор мог бы решить проблему переработки и сортировки мусора.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, ранее в лесах Московской области начали устанавливать мусорные контейнеры для борьбы с несанкционированными свалками. Отметим, что в Екатеринбурге, например, на берегу Патрушихинского пруда образовалось несколько стихийных свалок. Мусор приносят сами отдыхающие. В администрации района заявили, что за содержание территории отвечает подрядчик.