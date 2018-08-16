Сборная России после успеха на ЧМ-2018 резко поднялась в рейтинге ФИФА

Сборная России по футболу поднялась сразу на два десятка строчек в новом рейтинге ФИФА, передает корреспондент Накануне.RU.
В предыдущем рейтинге команда Станислава Черчесова занимала 70-е место. Но хорошее выступление на домашнем ЧМ-2018, где россияне дошли до четвертьфинала, позволило сборной резко подняться вверх.
На первое место вышла сборная Франции, которая в июле выиграла мундиаль. На второй позиции команда Бельгии, на третьей - Бразилии.
Августовский рейтинг-лист ФИФА (в скобках указано место команд в предыдущем рейтинге):
1 (7). Франция - 1726 очков
2 (3). Бельгия - 1723
3 (2). Бразилия - 1657
4 (20). Хорватия - 1643
5 (14). Уругвай - 1627
6 (12). Англия - 1615
7 (4). Португалия - 1599
8 (6). Швейцария - 1597
9 (10). Испания - 1580
9 (12). Дания - 1580...
49 (70). Россия - 1410.
Напомним, недавно главный тренер сборной России Станислав Черчесов стал претендентом на звание "Тренер года" по версии ФИФА.