Сборная России после успеха на ЧМ-2018 резко поднялась в рейтинге ФИФА

Сборная России по футболу поднялась сразу на два десятка строчек в новом рейтинге ФИФА, передает корреспондент Накануне.RU.

В предыдущем рейтинге команда Станислава Черчесова занимала 70-е место. Но хорошее выступление на домашнем ЧМ-2018, где россияне дошли до четвертьфинала, позволило сборной резко подняться вверх.

На первое место вышла сборная Франции, которая в июле выиграла мундиаль. На второй позиции команда Бельгии, на третьей - Бразилии.

Августовский рейтинг-лист ФИФА (в скобках указано место команд в предыдущем рейтинге):

1 (7). Франция - 1726 очков

2 (3). Бельгия - 1723

3 (2). Бразилия - 1657

4 (20). Хорватия - 1643

5 (14). Уругвай - 1627

6 (12). Англия - 1615

7 (4). Португалия - 1599

8 (6). Швейцария - 1597

9 (10). Испания - 1580

9 (12). Дания - 1580...

49 (70). Россия - 1410.

Напомним, недавно главный тренер сборной России Станислав Черчесов стал претендентом на звание "Тренер года" по версии ФИФА.