Выставка "Диверсификация" в Нижнем Тагиле может пройти в 2019 году

Руководство Нижнего Тагила не исключает возможность проведения на "Старателе" выставки военной продукции "Диверсификация", которая в июне этого года была отменена распоряжением председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева.

Об этом сегодня на встрече с журналистами заявил исполняющий обязанности главы Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

"В Российской Федерации ничего не стоит на месте, все меняется в ту или иную сторону, - сказал Пинаев. – На сегодня принято решение выставку не проводить. Конечно, как руководителю города мне искренне жаль, что выставка с полигона "Старатель" ушла, это было значимое мероприятие, которое, в свою очередь, поднимало престиж Нижнего Тагила, привлекало массу гостей, давало развитие малому и среднему бизнесу. Сейчас мы говорим о "Диверсификации" – проекте, который собирались реализовать на полигоне Нижнетагильского института испытания металлов. Пока у меня есть предварительная информация, не знаю, насколько она правдива, что на 2019 год есть решение все-таки эту выставку вернуть в город".

Ранее Нижний Тагил проводил выставку вооружений Russia Arms Expo, однако годом ранее, в июне 2017 г., Правительство РФ решило перенести это мероприятие в Подмосковье.

Глава Нижнего Тагила намерен выходить с этим вопросом на федеральный уровень, для чего ему потребуется поддержка, по его словам, "команды" в лице губернатора, правительства региона и градообразующих предприятий.

"Понятно, что выставка "Патриот" [конкурент "Диверсификации", проходящая в Подмосковье] шагает семимильными шагами, и повторно такое уже не сделать, - подчеркнул Пинаев. – Но сделать что-то свое, внести в федеральную повестку, это в наших силах".