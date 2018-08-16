ЧМК поставит металлопрокат для строительства спорткомплекса "Динамо" в Челябинске

Челябинский металлургический комбинат (входит в Группу "Мечел") изготовил 370 тонн металлопроката на строительство спорткомплекса "Динамо", сообщили Накануне.RU в пресс-службе предприятия.

Для строительства спорткомплекса на комбинате производят арматуру, балку и рядовой лист.

Спортивный комплекс возводится напротив Центрального стадиона Челябинска. Средства на его строительство выделены из федерального бюджета. В новом спортивном дворце появятся современный тир, универсальный игровой зал для волейбола, баскетбола, гандбола, минифутбола и других игровых видов спорта, большой зал для единоборств с двумя татами и тренажерный зал.

Строительство планируется завершить до конца 2019 годом. Рядом с комплексом планируется возведение ледового дворца с шорт-треком, спорткомплекса по боксу экс-чемпиона мира Сергея Ковалева, двух оздоровительных комплексов, а также конгресс-холла к саммитам ШОС и БРИКС.