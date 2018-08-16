"Адмирал Григорович" впервые провел стрельбы "Калибром" в Черном море

Фрегат "Адмирал Григорович" Черноморского флота поразил ракетой комплекса "Калибр" надводную мишень впервые в акватории Черного моря, передает ТАСС.

Ракета успешно поразила условную цель, находившуюся на расстоянии порядка 40 морских миль (около 80 километров).

Для обеспечения безопасности морской полигон, где проводились ракетные стрельбы, был закрыт для судоходства.

Отметим, фрегаты "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен", а также подлодки из состава постоянного оперативного соединения Военно-морского флота России в Средиземном море неоднократно наносили удары крылатыми ракетами "Калибр" по боевикам в Сирии.

В мае президент России Владимир Путин заявил, что корабли с крылатыми ракетами "Калибр" будут нести постоянную боевую вахту в Средиземном море.