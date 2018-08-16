Собравшийся в заксобрание оленевод-оппозиционер потребовал отставки главы Ямальского района из-за падежа оленей

Кандидат в депутаты заксобрания Ямала Ейко Сэротэтто предложил отправить в отставку главу Ямальского района Андрея Кугаевского, а также заявил об уничтожении расклеенных агитационных материалов, передает корреспондент Накануне.RU.

В одной из групп в соцсети Сэротэтто рассказал, что за время правления Кугаевского в районе произошел массовый падеж оленей. По мнению активиста, "скоро люди останутся без поголовья и средств выживания, а в поселках работы нет". При этом для "коренных" ямальцев отсутствуют социальные гарантии, и никто не занимается безработными.

"Уважаемые друзья, земляки, это безобразие терпеть уже нет смысла. Я – неугодный Кугаевскому кандидат в депутаты: он возит моего оппонента по чумам в тундре. Кроме того, за пару часов сорваны мои агитационные плакаты в районном центре. Хорошо, что мы не выбираем губернатора, потому что каждый местный "царек" набивал бы себе перед ним цену за голоса в своем районе", - размышляет Сэротэтто.

Он провел анонимный опрос, в котором поставил один вопрос: нужно ли отправить Кугаевского в отставку? К моменту публикации новости из 328 человек 265 проголосовали "за". Также Сэротэтто предлагает написать петицию и.о. губернатора арктического региона Дмитрию Артюхову, требуя в ней отставки руководителя района.

Напомним, Кугаевский переизбран главой района на осенних выборах 2017 г.