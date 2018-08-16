В Магнитогорске мать и отца, допустивших развитие у своего ребенка тяжелой болезни, суд ограничил в родительских правах

Администрация Магнитогорска подала в суд иск в интересах 10-месячной девочки, которую в июле этого года доставили в реанимацию больницы.

У ребенка выявлено тяжелое заболевание, однако выяснилось, что родители вовсе не занимались его диагностикой и лечением, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

Сейчас девочка находится в больнице Челябинска, где ей оказывается необходимое квалифицированное лечение.

По закону суд может с учетом интересов ребенка принять решение об ограничении родителей в родительских правах. Что и было сделано.