На Свердловской железной дороге появятся безопасные пешеходные переходы

На Свердловской железной дороге началась подготовка к строительству трех безопасных пешеходных переходов через пути. На эти цели направлено свыше 33 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СвЖД.

Строительство переходов выполняется за счет инвестиционной программы по предупреждению травматизма граждан на объектах транспортной инфраструктуры.

Два пешеходных перехода появятся в черте Екатеринбурга - на перегоне Лечебный – Компрессорный (в районе улиц Хвойная и Сибирский тракт) и на перегоне Уктус – Керамик (на границе микрорайонов Елизавет и Вторчермет). Еще один переход построят на станции Талица. Согласно проекту, они будут оборудованы специальной сигнализацией и освещением. Кроме того, там появится ограждение и знаки безопасности. Такие меры необходимы, чтобы уменьшить количество происшествий на железнодорожных путях.

Отметим, что современные переходы уже есть на перегоне Шарташ – Аппаратная (вблизи ТРЦ "КомсоМолл" в Екатеринбурге) и на станции Старатель (в черте Нижнего Тагила). Также в 2017 году четыре безопасных пешеходных перехода были обустроены в Пермском регионе, один – в Екатеринбургском регионе СвЖД.

Отметим, что 13 августа в разных регионах Урала под колеса поездов попали трое человек, один из них получил травмы несовместимые с жизнью.