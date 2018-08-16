Кровавая драма в Москве: мужчина после ссоры с женой расстрелял родственников и покончил с собой

На востоке Москвы разыгралась кровавая драма: мужчина пытался убить своих родственников. Возбуждено уголовное дело по двум статьям.

Как сообщили Накануне.RU в столичном ГСУ СКР, утром 16 августа женщина со своими родителями приехала в квартиру по улице Хабаровской, где накануне поругалась с мужем. Тот, открыв дверь, произвел один выстрел в тещу и ранил тестя, а жене удалось убежать.

В результате полученных ранений теща скончалась на месте. Тесть доставлен в больницу, где ему оказывается медпомощь. После произошедшего стрелок свел счеты с жизнью.

Возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ "убийство" и "покушение на убийство". Следователи и криминалисты ГСУ СК России по Москве работают на месте происшествия. Устанавливаются все обстоятельства трагедии, опрашиваются соседи.