Министр просвещения РФ Ольга Васильева высказалась против введения единой школьной формы, передает "Интерфакс".

Как она пояснила, большинство школ сегодня имеют специальную форму для учеников - то есть общие подходы к цвету, элементам формы для мальчиков и девочек.

"Единая форма - не думаю, что она возможна и необходима сейчас", - прокомментировала чиновник. Также Васильева добавила, что школьная форма не должна быть "очень высокой по цене".

Как сообщало Накануне.RU, в Госдуме предложили ограничить максимальную стоимость школьной формы

Напомним, ранее Роскачество отчиталось о проверке школьной формы. Ведомство выявило нарушения в 60% образцов в ходе проверки брюк. Были проверены 62 пары стоимостью от 500 до 3890 рублей..