Защита арестованной в США россиянки Бутиной создаст фонд в ее защиту

Адвокат арестованной в США россиянки Марии Бутиной Роберт Дрисколл намерен создать фонд в ее защиту. Об этом он заявил в интервью "Известиям".

Он пояснил, что это позволит людям из любой точки мира перечислять деньги через интернет на ее защиту.

Россиянка была задержана 15 июля в Вашингтоне по подозрению в шпионаже. Ранее бывший депутат Госдумы, почетный член движения "Право на оружие" Роман Худяков назвал задержание Бутиной провокацией спецслужб и "полной заказухой".

Первоначально Бутину обвинили в сговоре с целью работы иностранным агентом в США без регистрации при Минюсте. За шпионаж ей грозило 5 лет тюремного заключения. 18 июля Бутиной предъявили обвинение в работе собственно иностранным агентом, в результате возможный срок заключения вырос до 15 лет.

Ранее Комитет по разведке американского сената разрешил ознакомить ведущих дело россиянки прокуроров и ее адвоката со стенограммой ее показаний.