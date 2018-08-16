Градсовет по храму Святой Екатерины в Екатеринбурге перенесли на неопределённый срок

Заседание градостроительного совета при губернаторе Свердловской области, где должны были обсудить внешний вид и дальнейшую реализацию храма Святой Екатерины, отменено, об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики губернатора региона.

Новая дата пока не названа, заседание перенесли на неопределённый срок. Отметим, что процесс обсуждения должен был пройти в закрытом от СМИ формате.

Вчера министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области опубликовало фотографии финального вида храма.

Как сообщало Накануне.RU ранее, храм святой Екатерины планировалось построить в акватории городского пруда Екатеринбурга, однако жители уральской столицы активно выступали против этой идеи. В октябре 2017 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выступил с инициативой перенести место строительства собора на площадку перед Театром драмы. Разрешение приступить к разработке проектов планировки и межевания территории для строительства было дано министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области в конце ноября.