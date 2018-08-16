Свердловская область - на восьмом месте по валовому производству сырого молока в России

Свердловская область заняла восьмое место в России по валовому производству сырого молока. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики губернатора.

По данным министерства АПК и продовольствия региона, с начала года в сельхозорганизациях области было произведено 341,2 тыс. тонн сырого молока, что на 4% больше показателя 2017 года. При этом Свердловская область стала первым и пока единственным регионом страны, где удалось полностью ликвидировать лейкоз животных.

По информации Министерства сельского хозяйства РФ, за 2017 год Средний Урал по приросту производства молока занимает третье место среди субъектов России, по валовому производству молока в общественном секторе – восьмое место, а в Уральском федеральном округе – первое.