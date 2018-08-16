Курганец, который в День всех влюбленных насмерть забил родную бабушку, получил 11 лет тюрьмы

32-летний курганец по решению суда отправится на 11 лет в колонию строгого режима за убийство родной бабушки.

Как ранее сообщало Накануне.RU, трагедия произошла 14 февраля этого года в одном из домов в поселке Рябково - внук в пьяном виде пришел к 89-летней бабушке просить денег на выпивку, однако получил отказ.

Рассвирепев, мужчина в присутствии внучки пенсионерки и ее малолетнего сына один раз ударил бабушку по лицу, а потом еще три раза - кулаком по голове.

"У пострадавшей была констатирована закрытая черепно-мозговая травма, от которой в этот же день старушка скончалась", - сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

Помимо тюремного срока нерадивый внук обязан заплатить в качестве морального вреда 700 тыс. рублей.