СМИ: Министерствам поручили к 17 августа выработать позицию по изъятию сверхдоходов у компаний

Общая позиция ведомств, которым поручено представить расчеты относительно инициативы по изъятию сверхдоходов у металлургических и химических компаний, должна быть сформирована к 17 августа. Об этом сообщили ТАСС три источника в отрасли.

Как сообщалось ранее, компании, у которых помощник президента РФ Андрей Белоусов предложил изъять сверхдоходы для исполнения "майских указов", потеряли почти 400 млрд руб.

Напомним, Белоусов заявил о возможности изъятия 513,7 млрд руб. Основная часть приходится на "Норильский никель" (114 млрд руб.), АЛРОСА (67,3 млрд руб.), СИБУР (65,2 млрд руб.), "Полюс Золото" (58,2 млрд руб.).

По данным агентства, к вечеру 16 августа Минпромторг, Минэкономики, Минэнерго и Минприроды должны представить в Минфин свои обоснования. Исходя из этого, Минфин сформирует "общее видение вопроса".

Напомним, идею не поддержали в РСПП, в Кремле сообщили, что инициатива пока не получила одобрения президента.

Глава Минфина Антон Силуанов заявлял, что министерство не намерено предлагать бизнесу "делиться" с государством частью своих доходов.