Адвокаты Януковича намерены допросить экс-премьера Украины Николая Азарова

Адвокаты экс-президента Украины Виктора Януковича планируют допросить бывшего премьер-министра страны Николая Азарова на судебном заседании 16 августа в Оболонском районном суде Киева. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил защитник Януковича Виталий Сердюк.

"Сегодня в 12.00 экс-Премьер-министр Украины Николай Азаров планирует дать показания Суду. Сделаем все, чтоб допрос этого ключевого, ранее вызванного Судом свидетеля, состоялся", - говорится в сообщении.

Как сообщало Накануне.RU, ранее стало известно, что свергнутый президент Украины Виктор Янукович намерен привлечь к ответственности руководство украинской генпрокуратуры и администрации президента за давление, которое они оказывают на суд по его делу. В частности, было отказано в допросе первого президента Украины Леонида Кравчука, который хотел рассказать об имеющейся у него информации о планах убийства Януковича в феврале 2014 года по кодовым названием "Чаушеску".

Также защита Януковича заявила, что киевские власти превращают суд в фарс и срывают заседания, вводя государственных адвокатов.

"Напоминаю, что настоятельные попытки Суда искусственно заменить нас на "гос.адвокатов" и начать дебаты до окончания допроса свидетелей защиты и исследования представленных ею доказательств прямо нарушают процесс (ст. 363 УПК Украины) и образуют состав преступления, предусмотренный ст. 374, 375, 397 УК Украины", - написал Сердюк.

В рамках сегодняшнего заседания, по словам адвоката6 будет также осуществлен допрос Аркадия Ярощука - пилота вертолета, который в момент пребывания на борту Президента Украины "получил угрозу открытие огня на поражение, со ссылкой на приказ Турчинова".

Напомним, на Украине Януковича судят за "госизмену", хотя получена масса показаний того, что он старался избежать кровопролития и не отдавал приказа стрелять по людям.