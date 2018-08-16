"В русском стиле". Хоккеист Евгений Кузнецов поел пельменей из Кубка Стэнли

Российский форвард клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов поел пельменей из Кубка Стэнли. Фотографию в официальном микроблоге в Twitter опубликовал хранитель кубка Филип Притчард.

"Нет лучшего способа, чтобы закончить вечер… В русском стиле. Традиционные пельмени из Кубка Стэнли", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщало Накануне.RU, Евгений Кузнецов презентовал Кубок Стэнли в ледовой арене "Трактор" перед матчем челябинской команды и "Металлурга". Болельщики выкупили все билеты на игру. Собранные средства в размере 2,9 млн рублей в рамках благотворительная акция будут перечислены спортивной школе на развитие детского хоккея.