"В русском стиле". Хоккеист Евгений Кузнецов поел пельменей из Кубка Стэнли

Российский форвард клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов поел пельменей из Кубка Стэнли. Фотографию в официальном микроблоге в Twitter опубликовал хранитель кубка Филип Притчард.
"Нет лучшего способа, чтобы закончить вечер… В русском стиле. Традиционные пельмени из Кубка Стэнли", - говорится в сообщении.
Как ранее сообщало Накануне.RU, Евгений Кузнецов презентовал Кубок Стэнли в ледовой арене "Трактор" перед матчем челябинской команды и "Металлурга". Болельщики выкупили все билеты на игру. Собранные средства в размере 2,9 млн рублей в рамках благотворительная акция будут перечислены спортивной школе на развитие детского хоккея.
Nothing better than finishing off a night... Russian style. Traditional dumplings from the #stanleycup @Kuzya92 @NHL @Capitals @HockeyHallFame pic.twitter.com/VxPV5kpsyf— Philip Pritchard (@keeperofthecup) 15 августа 2018 г.