ФК "Урал": продажи пива на стадионе "Екатеринбург-Арена" не будет

В футбольном клубе "Урал" заявили, что продажа пива на домашнем стадионе "Екатеринбург-Арена" не планируется. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается на официальном сайте уральской команды.

В клубе решили ответить на вопросы болельщиков, которые те задали по итогам трех первых матчей сезона. Некоторые предложили продавать на стадионе пиво - по мнению любителей футбола, это повысит посещаемость, которая пока не слишком высокая. Болельщики напомнили, что на недавнем ЧМ-2018 пиво на российских стадионах продавалось - в том числе и на "Екатеринбург-Арене".

Однако в клубе заявили, что этого не будет.

"В настоящий момент ситуация такова, что продажа алкогольных напитков на территории спортивных сооружений в России запрещена. Чемпионат мира был в этом плане исключением. Вполне возможно, что когда-нибудь продавать пиво на стадионе разрешат. В таком случае оно, конечно, появится в точках продаж "Екатеринбург-Арены", - говорится в комментарии "Урала".

Отметим, в прошлом году на домашнем стадионе уральцев "СКБ-Банк Арена" можно было купить холодное безалкогольное пиво.