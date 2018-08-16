На трассе "Курган - Екатеринбург" водитель превысил скорость и слетел с дороги

16.08.2018 10:16 Мск | Далматово | Михаил Белокрылов

12:16 Екб





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На трассе "Курган - Екатеринбург" водитель превысил скорость и слетел с дороги