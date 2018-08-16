Российские космонавты не успели выполнить всю программу выхода в открытый космос

Космонавты Олег Артемьев и Сергей Прокопьев не смогли выполнить всю запланированную программу выхода в открытый космос.

Они пробыли за бортом МКС 7 часов 46 минут. Изначально планировалось, что работа продлится около шести часов.

Задержка произошла из-за установки оборудования эксперимента ICARUS, передает РИА Новости.

В итоге космонавты не успели разобрать и выбросить два отработавших блока эксперимента "Обстановка".

Напомним, Прокопьев - уроженец Екатеринбурга. Это его первый полет на МКС. Как сообщало Накануне.RU, в июне провожать его в космос "дистанционно" пришел полный зал народа. В кинотеатре "Салют" прошла прямая трансляция с космодрома Байконур.