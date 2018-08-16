Водители Курганской области стали чаще заказывать электронные полисы ОСАГО

56% зауральских автовладельцев оформили электронные полисы ОСАГО.

"Больше половины зауральских водителей выбирает онлайн-полисы ОСАГО. За первые 6 месяцев этого года зауральские водители оформили 129 тыс. 649 полисов ОСАГО, из них 72 тыс. 200 - в электронном виде. Почти столько же онлайн-полисов - 71 тыс. 12 - было заключено за весь прошлый год", - сообщила Накануне.RU пресс-секретарь Отделения Курган Уральского главного управления Центробанка РФ Татьяна Горячева.

В среднем, жители Курганской области в месяц оформляют 12 тыс. электронных полисов.

Как отметил Управляющий Отделением Курган Уральского ГУ Банка России Сергей Завьялов, при современном темпе жизни онлайн-страховка помогает сэкономить время. Кроме того, возможность оформить полис в электронном виде поможет тем, кто живёт в отдалённых населенных пунктах, где нет офисов страховых компаний.