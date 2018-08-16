Трамп меняет порядок проведения американских кибератак протв других стран

Президент США Дональд Трамп отменил директиву своего предшественника Барака Обамы, регулировавшую осуществление кибератак против других стран. Как передаёт ТАСС, содержание этого секретного документа было раскрыто Эдвардом Сноуденом. Директива, принятая в 2012 г., не позволяла выполнять многие важные операции в киберпространстве, так как требовала участия слишком многих федеральных ведомств.

С другой стороны, это позволяло планировать кибератаки и не нарушать ведущиеся операции по электронному шпионажу.

Кибератаки представляют большую угрозу для России. Накануне.RU сообщало о том, что только во время проведения чемпионата мира по футболу было пресечено порядка 25 миллионов попыток их осуществления.