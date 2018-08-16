В Челябинске суд отправил под домашний арест первого вице-президента Федерации кикбоксинга России

В Челябинске суд отправил под домашний арест до 14 октября первого вице-президента Федерации кикбоксинга России Фаригата Касымова, обвиняемого в хищении более 1 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Центрального районного суда.

Об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста ходатайствовал следователь, мотивируя тем, что Касымов обвиняется в совершении тяжкого преступления против собственности, может скрыться от органов следствия, а также может оказать давление на участников уголовного судопроизводства.

Обвиняемый и защитник просили избрать менее тяжкую меру пресечения – личное поручительство и денежный залог.

Напомним, по версии следствия, обвиняемый получил от областного казенного учреждения "Центр спортивной подготовки Челябинской области" 1 млн 93 тыс. 600 рублей для финансирования спортивных мероприятий. В дальнейшем он предоставил в бухгалтерию фиктивные документы о расходовании указанных средств с приложением заведомо ложных ведомостей и чеков по обеспечению спортсменов проживанием и питанием.

Касымову предъявлено обвинение в присвоении или растрате. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.