Администрация Кургана перевела на счет "Водного союза" пока лишь третью часть обещанной субсидии

Администрация Кургана перевела на счет "Водного союза" 51 млн рублей - 1/3 часть из обещанной городом субсидии на ремонт сетей водоснабжения.

Как ранее сообщало Накануне.RU, между "Водным союзом" и мэрией было заключено соглашение, в рамках которого до 3 августа этого года власти должны были перечислить 150 млн рублей на ремонтные работы. Однако денег до 15 августа не было.

Сейчас "Водный союз" должен перечислить еще 99 млн рублей.

"К моменту поступления средств из городского бюджета мы уже имели на руках претензию от одного из поставщиков на сумму, превышающую 40 млн рублей. Оплатив его услуги, нам удалось избежать судебных разбирательств. Остальные средства были направлены подрядчикам за фактически выполненные работы. Сейчас компанией активно ведется работа по выполнению мероприятий субсидии на основании новых договоров", - сообщил Накануне.RU и.о. гендиректора "Водного союза" Владимир Овсянников.

В администрации Кургана ранее объясняли, что финансирование задерживается из-за того, что деньги им выделяет областная казна.