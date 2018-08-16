Администрация Кургана перевела на счет "Водного союза" пока лишь третью часть обещанной субсидии

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"Путину и Правительству есть чему поучиться у Лукашенко" Лукашенко обвинил Правительство в "пофигизме" и начал разгонять министров. Но почему в маленькой Белоруссии, не выполнив указы президента, можно "загреметь", а в России в такой же ситуации все остаются на местах, президент доволен кабмином и даже вручил ему мандат на новый срок. К тому же еще недавно средняя зарплата в Белоруссии стала выше российской. Как так? Может властям России есть чему поучиться у соседей?
16.08.2018
экономика  |  добавить комментарий
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Профсоюзы VS коммунисты. "У нас разногласия по земельному вопросу – кто будет лежать в земле" Почему против повышения пенсионного возраста не выходят марши миллионов? Федерация независимых профсоюзов – единственная организация, которая имеет опыт проведения столь масштабных шествий – на 1 мая. Накануне.RU поговорило с её секретарем Александром Шершуковым о конфликте с КПРФ, о том, как "профсоюзные" депутаты проголосовали "за" "реформу" и о том, что сейчас происходит с рабочим движением.
13.08.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Максим Шевченко: Арест Удальцова = Собянин боится? Мещанский суд Москвы арестовал на 30 суток оппозиционера Сергея Удальцова за повторное нарушение правил проведения массовых мероприятий. Речь идет о согласованном митинге против повышения пенсионного возраста, который прошел в столице 28 июля. Согласно позиции суда, митинг был запланирован в одном месте, Удальцов же якобы начал акцию, не дойдя до места проведения мероприятия. Член "Левого фронта" и член штаба кандидата в мэры Москвы от КПРФ Максим Шевченко уверен, что арест Удальцова прямо связан с выборами столичного градоначальника.
15.08.2018
экспертное мнение ;
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Новости
16.08.2018 09:45 Мск (11:45 Екб)
общество | Курганская область
Администрация Кургана перевела на счет "Водного союза" пока лишь третью часть обещанной субсидии
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Водный союз (2017) | Фото:Накануне.RU

Администрация Кургана перевела на счет "Водного союза" 51 млн рублей - 1/3 часть из обещанной городом субсидии на ремонт сетей водоснабжения.
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Как ранее сообщало Накануне.RU, между "Водным союзом" и мэрией было заключено соглашение, в рамках которого до 3 августа этого года власти должны были перечислить 150 млн рублей на ремонтные работы. Однако денег до 15 августа не было.

Сейчас "Водный союз" должен перечислить еще 99 млн рублей.

"К моменту поступления средств из городского бюджета мы уже имели на руках претензию от одного из поставщиков на сумму, превышающую 40 млн рублей. Оплатив его услуги, нам удалось избежать судебных разбирательств. Остальные средства были направлены подрядчикам за фактически выполненные работы. Сейчас компанией активно ведется работа по выполнению мероприятий субсидии на основании новых договоров", - сообщил Накануне.RU и.о. гендиректора "Водного союза" Владимир Овсянников.

В администрации Кургана ранее объясняли, что финансирование задерживается из-за того, что деньги им выделяет областная казна.

Другие новости по темам: Водный союз, Курган, администрация, правительство, субсидия, деньги, ремонт, водоснабжение
16.08.2018 09:45 Мск | Курган | Михаил Белокрылов
11:45 Екб

подписка на зен

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Администрация Кургана перевела на счет "Водного союза" пока лишь третью часть обещанной субсидии
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