В Екатеринбург прибыл глава старообрядцев митрополит Корнилий

В Екатеринбург прибыл предстоятель РПсЦ митрополит Корнилий (Титов). В столице Урала он пробудет неделю.

За десять дней ему предстоит освятить два новопостроенных храма в поселке Староуткинск и городе Ивделе, поучаствовать в закладке третьего храма в Нижнем Тагиле. Здесь же он встретится с и.о мэра Владиславом Пинаевым, а в Екатеринбурге встретит праздник Преображения Господня и проведет совещание, пишет издание "Русская вера", передаёт корреспондент Накануне.RU.

В понедельник, 20 августа, намечен визит в Нижний Тагил. Здесь община древлеправославных христиан подготовила все необходимое для закладки нового храма - предстоятель церкви возглавит богослужение по установке поклонного креста на будущем святом месте. А после этого отправится в администрацию муниципалитета, чтобы обсудить с мэром сотрудничество власти и староверов, а также попросит помощи в возведении первого "дома Божия" в городе.