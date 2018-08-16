8-летний мальчик, пропавший в Приморском крае, найден мертвым

Ребенок, неделю назад пропавший в Приморском крае, найден мертвым. Сейчас следователи выясняют, что с ним произошло.

Напомним, вечером 9 августа в районе улицы Завитой села Рощино пропал 8-летний мальчик. На место выезжала следственно-оперативная группа, было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "убийство".

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Приморскому краю, в ходе поисковых мероприятий тело пропавшего мальчика было найдено в реке Большая Уссурка. Сейчас для выяснения причин смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Напомним, ранее по делу отрабатывались различные версии. Не исключался несчастный случай, который мог произойти с малолетним.