Депутаты заксобрания Прикамья приняли финальный вариант закона об отмене налоговых льгот

Депутаты заксобрания Прикамья отменили льготы по налогу на прибыль для компаний, ведущих благотворительную деятельность. Также на льготную ставку не смогут рассчитывать организации, скопившие долги по налоговым платежам, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно поправкам, в 2018 г. льготная ставка составит 13,5%, говорится в тексте закона. Она будет поэтапно повышаться: с 14,75% в 2019 г. до полного обнуления льготных ставок в 2021 г. Инициатива по отмене льготы принадлежит краевым властям. Губернатор Максим Решетников заявил, что мера неэффективна.

Депутаты единогласно проголосовали за изменения.