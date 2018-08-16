Бюджет Прикамья на 2018-20 годы будет расти на 1,4 миллиарда ежегодно

Парламентарии Пермского края изменили бюджет на 2018 и плановые 2019-20 гг., передает корреспондент Накануне.RU.

Доходы и расходы трехлетнего бюджета будут расти на 1,4 млрд руб. ежегодно. Поступления в краевой бюджет можно увеличить почти на 1 млрд рублей за счет уточнения прогноза налоговых сборов. Ещё один источник - федеральные дотации на стимулирование роста налогового потенциала - более 500 млн руб. Депутаты единогласно приняли изменения.

Доходы на 2018 г. утверждены в размере 116,4 млрд руб., расходы – 127,6 млрд руб. Дефицит – 11,2 млрд руб.