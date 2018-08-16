Объем "свободных денег" россиян снизился после роста в июне

Объем "свободных денег" у россиян в июле сократился на 9,2% после роста в июне. Сейчас он составляет среднюю сумму в 27,7 тысячи рублей, говорится в исследовании холдинга "Ромир".

По уточненным оценкам, объем "свободных денег" в июне составил 30,5 тысячи рублей.

Индекс свободных денег рассчитывается как разница между доходами домохозяйства и затратами на необходимые товары и услуги. Средние доходы домохозяйств определяют на основе собственных расчетов Ромир и Росстата.

При этом в прошлые годы июльское значение индекса снижалось сильнее.

Отмечается, что в этом году многие россияне отказались от поездок во время отпуска, и у них могло остаться больше денег из-за неистраченных "отпускных".

Ранее "Ромир" выяснил, что средний чек россиян на продукты питания продолжает снижаться третий месяц подряд. В июне его индекс составил 513 рублей.

Наиболее экономно стали жить на Дальнем Востоке – сокращение трат сразу на 8,3% за месяц. Сибиряки снизили расходы на покупки в магазинах на 2,3%, жители юга России – на 4,4%. Урал стал единственным округом, где чек стал больше, – он прибавил 1,4%.