На Среднем Урале задержали мужчину, который подозревается в незаконном обороте наркотиков и оружия

Полиция Нижнего Тагила задержала мужчину, который подозревается в незаконном обороте наркотиков и огнестрельного оружия.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по Свердловской области, в июле 2018 года в отдел полиции был доставлен не судимый и не работающий уралец. При нём обнаружили самодельный нож, пистолет и патроны. Позже сотрудники полиции провели обыск в его квартире.

"Обнаружили и изъяли свертки с синтетическими наркотиками общей массой порядка 700 г, а также более 100 патронов, патроны для охотничьего ружья, боевые патроны для пистолета Макарова и автомата Калашникова, учебную гранату РГД. Здесь же изъяли большое количество личных документов граждан, в том числе со следами переделки, а также документы на несколько квартир, находящихся в собственности задержанного", - добавили в ведомстве.

На тагильчанина завели сразу два головных дела за сбыт наркотиков в особо крупном размере и за незаконное приобретение, хранение, ношения оружия и боеприпасов.

Стоит отметить, что сам арестованный отказывается от дачи показаний и сотрудничества с органами предварительного следствия, что в будущем обязательно будет учтено судом при принятии решения о виновности гражданина и назначении наказания.