На Среднем Урале для реализации туристского кластера на горе Белой создается управляющая компания

Правительством Свердловской области принято решение о создании управляющей компании "Гора Белая". Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики губернатора.

Планируется, что создание автономной некоммерческой организации "Управляющая компания туристско-рекреационного кластера "Гора Белая" позволит перевести реализацию проекта в практическую плоскость. Члены областного кабинета министров на заседании 16 августа утвердили соответствующее постановление. Открывая заседание, губернатор Евгений Куйвашев назвал создание особой экономической зоны "уникальным проектом, нацеленным на повышение инвестиционной привлекательности и рост экономики всей Горнозаводской агломерации". Между правительством региона и управляющей компанией будет заключено соглашение о взаимодействии, а затем УК приступит к непосредственной работе с резидентами, которые получат возможность получения статуса участника проекта.

Проект был презентован в июле этого года на выставке "Иннопром"

Напомним, ранее Евгений Куйвашев дал поручение по созданию туристского кластера на базе существующего горнолыжного курорта на горе Белой в Горнозаводском округе Среднего Урала. В 40 км от Нижнего Тагила планируется ввести особый налоговый режим для резидентов - малых и средних предприятий, развивающихся в сфере активного отдыха, гостеприимства и туризма. Специально созданная рабочая группа уже подготовила концепцию создания кластера: она предполагает на начальном этапе доработку существующей инфраструктуры комплекса "Гора Белая", а после - строительство на прилегающей территории спа-курортов, отелей, ресторанов.