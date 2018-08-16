"В приоритете - предложения людей". В зауральском селе, где планируют добывать уран, прошли общественные слушания

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"Путину и Правительству есть чему поучиться у Лукашенко" Лукашенко обвинил Правительство в "пофигизме" и начал разгонять министров. Но почему в маленькой Белоруссии, не выполнив указы президента, можно "загреметь", а в России в такой же ситуации все остаются на местах, президент доволен кабмином и даже вручил ему мандат на новый срок. К тому же еще недавно средняя зарплата в Белоруссии стала выше российской. Как так? Может властям России есть чему поучиться у соседей?
16.08.2018
экономика  |  добавить комментарий
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Профсоюзы VS коммунисты. "У нас разногласия по земельному вопросу – кто будет лежать в земле" Почему против повышения пенсионного возраста не выходят марши миллионов? Федерация независимых профсоюзов – единственная организация, которая имеет опыт проведения столь масштабных шествий – на 1 мая. Накануне.RU поговорило с её секретарем Александром Шершуковым о конфликте с КПРФ, о том, как "профсоюзные" депутаты проголосовали "за" "реформу" и о том, что сейчас происходит с рабочим движением.
13.08.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Максим Шевченко: Арест Удальцова = Собянин боится? Мещанский суд Москвы арестовал на 30 суток оппозиционера Сергея Удальцова за повторное нарушение правил проведения массовых мероприятий. Речь идет о согласованном митинге против повышения пенсионного возраста, который прошел в столице 28 июля. Согласно позиции суда, митинг был запланирован в одном месте, Удальцов же якобы начал акцию, не дойдя до места проведения мероприятия. Член "Левого фронта" и член штаба кандидата в мэры Москвы от КПРФ Максим Шевченко уверен, что арест Удальцова прямо связан с выборами столичного градоначальника.
15.08.2018
экспертное мнение ;
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Новости
16.08.2018 08:59 Мск (10:59 Екб)
общество | Курганская область
"В приоритете - предложения людей". В зауральском селе, где планируют добывать уран, прошли общественные слушания
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Труд и Знание, Звериноголовский район (2018) | Фото:Накануне.RU

В Звериноголовском районе Зауралья в селе Труд и знание прошли общественные слушания по планируемой добыче урана - представители компании "Далур", местные жители и чиновники обсудили техническое задание на разработку проекта по оценке воздействия на окружающую среду первого объекта, который планируется построить в ходе освоения Добровольного месторождения урана - так называемого "шламового амбара" для размещения отработанных буровых растворов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Атомредметзолото".
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"Безусловное исполнение требований законодательства, участие общественности на всех этапах нашей деятельности, обеспечение возможности для каждого желающего внести свои предложения, дополнения и замечания в проекты разрабатывающихся документов и, несомненно, использование этих предложений людей - наши приоритеты", - отметил на общественных слушаниях директор по производству АО "Далур" Динис Ежуров.

Ежуров также рассказал о первом объекте - его строительство планируют начать в четвертом квартале следующего года.

"Сначала мы должны окончательно выяснить, какой объем стратегического металла находится в подземной кладовой Звериноголовского района, разработать методы максимально экологически безопасного извлечения урана. Поэтому начнем с геологоразведочных работ. В процессе бурения для укрепления ствола скважины и охлаждения бурового инструмента применяется промывочная жидкость - буровой раствор. Он готовится путем смешивания бетонитовой глины с водой. После использования данный раствор, естественно, является отходом и мы обязаны построить отдельный объект для его размещения - так называемый "шламовый амбар". Это чашеобразный котлован, объемом 70 - 100 тыс. куб.м., с устройством глиняного замка и дополнительным слоем изоляции", - добавил Ежуров.

Жители села Труд и Знание внесли в проект техзадания несколько существенных предложений. Это, в частности, необходимость проведения постоянного мониторинга сооружения и его обязательное нахождение в зоне, которую не затрагивает максимальный разлив реки Тобол.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в Звериноголовском районе Курганской области на Добровольном месторождении по добыче урана сейчас завершен экологический мониторинг - его проводило предприятие по обращению с радиоактивными отходами "РосРАО". По результатам исследования не выявлено отклонений от норм радиационной безопасности и средних значений по региону.

Ранее активисты движения "Курган-Антиуран", которые выступают против добычи урана на территории Зауралья, проиграв все возможные суды, в которых пытались добиться независимой экспертизы уранового месторождения Добровольное, решили собственными силами искать деньги на проведение процедуры оценки воздействия добычи урана на окружающую среду. Известно, что до сих пор средства не найдены. Граждане считают, что урановое месторождение возле села Труд и Знание не должно заработать, так как радиация может навредить всему живому в регионе на расстоянии нескольких сотен километров.

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16.08.2018 08:59 Мск | Михаил Белокрылов
10:59 Екб

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"В приоритете - предложения людей". В зауральском селе, где планируют добывать уран, прошли общественные слушания
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