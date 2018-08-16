"В приоритете - предложения людей". В зауральском селе, где планируют добывать уран, прошли общественные слушания

В Звериноголовском районе Зауралья в селе Труд и знание прошли общественные слушания по планируемой добыче урана - представители компании "Далур", местные жители и чиновники обсудили техническое задание на разработку проекта по оценке воздействия на окружающую среду первого объекта, который планируется построить в ходе освоения Добровольного месторождения урана - так называемого "шламового амбара" для размещения отработанных буровых растворов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Атомредметзолото".

"Безусловное исполнение требований законодательства, участие общественности на всех этапах нашей деятельности, обеспечение возможности для каждого желающего внести свои предложения, дополнения и замечания в проекты разрабатывающихся документов и, несомненно, использование этих предложений людей - наши приоритеты", - отметил на общественных слушаниях директор по производству АО "Далур" Динис Ежуров.

Ежуров также рассказал о первом объекте - его строительство планируют начать в четвертом квартале следующего года.

"Сначала мы должны окончательно выяснить, какой объем стратегического металла находится в подземной кладовой Звериноголовского района, разработать методы максимально экологически безопасного извлечения урана. Поэтому начнем с геологоразведочных работ. В процессе бурения для укрепления ствола скважины и охлаждения бурового инструмента применяется промывочная жидкость - буровой раствор. Он готовится путем смешивания бетонитовой глины с водой. После использования данный раствор, естественно, является отходом и мы обязаны построить отдельный объект для его размещения - так называемый "шламовый амбар". Это чашеобразный котлован, объемом 70 - 100 тыс. куб.м., с устройством глиняного замка и дополнительным слоем изоляции", - добавил Ежуров.

Жители села Труд и Знание внесли в проект техзадания несколько существенных предложений. Это, в частности, необходимость проведения постоянного мониторинга сооружения и его обязательное нахождение в зоне, которую не затрагивает максимальный разлив реки Тобол.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в Звериноголовском районе Курганской области на Добровольном месторождении по добыче урана сейчас завершен экологический мониторинг - его проводило предприятие по обращению с радиоактивными отходами "РосРАО". По результатам исследования не выявлено отклонений от норм радиационной безопасности и средних значений по региону.

Ранее активисты движения "Курган-Антиуран", которые выступают против добычи урана на территории Зауралья, проиграв все возможные суды, в которых пытались добиться независимой экспертизы уранового месторождения Добровольное, решили собственными силами искать деньги на проведение процедуры оценки воздействия добычи урана на окружающую среду. Известно, что до сих пор средства не найдены. Граждане считают, что урановое месторождение возле села Труд и Знание не должно заработать, так как радиация может навредить всему живому в регионе на расстоянии нескольких сотен километров.