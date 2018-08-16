В Екатеринбурге в День города пройдет новый митинг против пенсионной "реформы"

18 августа в Екатеринбурге состоится митинг против повышения пенсионного возраста. Организаторами протестной акции выступают "Российская коммунистическая рабочая партия" в составе КПСС и движение "РОТ-Фронт". Об этом сообщается на официальном сайте партии.

Как говорят организаторы, митинг уже согласован, он пройдет на площадке у КРК "Уралец" с 12.00 до 13.20.

Также отмечается, что помимо пенсионной "реформы", акция будет посвящена и протесту против повышения НДС.

Добавим, что в городах Свердловской области продолжаются митинги против пенсионной "реформы". В этот же день - 18 августа - на протестную акцию выйдут жители Сысерти, а также пройдет митинг в Нижнем Тагиле от КПРФ. Кроме того, 2 сентября в уральской столице коммунисты проведут в акцию "Позорный полк" - это митинг, переходящий в шествие. Особенностью демонстрации станет то, что жители города пройдут по улицам с табличками депутатов, голосовавших за поднятие пенсионного возраста.